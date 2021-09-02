حفتر يطلع على مستجدات خطة تأمين النهر الصناعي

أخبار ليبيا 24

التقى القائد العام للقوات المسلحة العربية المُشير خليفة حفتر، بآمر اللواء طارق بن زياد المعزز العقيد عمر امراجع .

وخلال اللقاء اطلع القائد العام على سير عمل الدوريات الصحراوية وآخر المُستجدات حول تنظيم عمل خط “النهر الصناعي” وتأمينه بالشكل المثالي.

وأثنى القائد العام على الدور الكبير الذي تقوم به وحدات القوات المسلحة لتأمين خطوط النهر الصناعي، وضمان تدفق المياه ووصولها لكافة المواطنين .

وتبذل القيادة العامة للجيش الليبي جهودا مستمرة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وفي هذا الإطار، استقبلت قوات الجيش المتمركزة في مدينة الشويرف، جنوب غربي طرابلس، وفدًا من المنطقة الغربية الأيام القليلة الماضية للتعاون في تأمين طريق النهر الصناعي الرابط بين منطقتي الشويريف والسدادة.

واتفقت قوات الجيش مع كتيبة 166 من مدينة مصراتة على تأمين الطريق وتسيير دوريات مشتركة في خطوة تاريخية جاءت بعد عدة سنوات من القطيعة، يمكن أن تمهد لتوحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية في ليبيا.

وتعد مدينة الشويرف منطقة تماس بين قوات الجيش جنوبا وقوات المنطقة الغربية شمالا ويعمل الجانبان على تأمينها بدوريات مشتركة خاصة أنها تشهد من وقت لآخر عملية تبادل للمحتجزين.