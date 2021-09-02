رئيس الحكومة يتفقد بلدية “أبوسليم”

طرابلس 02 سبتمبر 2021 (وال) _ أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد (عبدالحميد الدبيبة) أمس الأربعاء، زيارة تفقدية لبلدية أبوسليم رفقة وزيري الحكم المحلي والدولة لشؤون مجلس الوزراء، والناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء، بالإضافة لعميد البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

هذا و أطلع الرئيس خلال الزيارة على عدد من المشاريع المتعلقة بفتح مسارات جديدة، ورصف وتعبيد لطرق رئيسية وفرعية.

وبدوره، توجه عميد بلدية (أبوسليم) بالشكر لرئيس الحكومة لإستجاباته السريعة، وإصداره قرار بتخصيص مبلغ مالي لمساعدة العائلات التي كانت تسكن في المباني العشوائية التي تمت إزالتها. (وال _ طرابلس) م ب / ه ع

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