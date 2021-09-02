الاتحاد الأوروبي: لا وجود لأي خطط للإتحاد لإقناع ليبيا باستقبال أي لاجئين أفغان ونرحب بتصديقها على اتفاقية باريس للمناخ

نفى الاتحاد الأوروبي وجود أي خطط منه لإقناع ليبيا باستقبال أي لاجئين أفغان.

ووفقًا لتصريحات صحفية أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الاتحاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو، فإنه لا توجد أية نوايا بشأن تعامل ليبيا مع هؤلاء اللاجئين.

هذا وكان بيان مشترك صادر عن دول من بينها ليبيا والولايات المتحدة قد تعهد في وقت سابق بالتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية في أفغانستان.

وفي سياق متصل أبدى الاتحاد الأوروبي ترحيبه بقرار مجلس النواب الذي صادق على اتفاقية باريس للمناخ.

بيان صحفي صادر عن بعثة الاتحاد في ليبيا، أشار إلى أن هذه المصادقة تمثل خطوة مهمة في تحول ليبيا نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.

هذا وصادق أعضاء مجلس النواب الثلاثاء على اتفاقية باريس للمناخ وحماية بيئة الحياة على الأرض.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

