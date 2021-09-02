المرصد التونسي: الدبيبة يعيش صعوبات داخل ليبيا ومُهدد بسحب الثقة

علق مدير المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، على أنباء تأجيل زيارة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة إلى تونس، قائلاً: “لم يصدر أي شيء رسمي من مكتب رئيس الوزراء الليبي، يؤكد تأجيل هذه الزيارة”.

وأضاف عبدالكبير، خلال مداخلة هاتفية لراديو “إكسبرس أف أم” التونسي، أن تصريحات الدبيبة في الفترة الأخيرة لا يمكن أن تؤثر على زيارته إلى تونس، باعتبارها ستكون فرصة للتوضيح للرأي العام، ولشرح العديد من النقاط في اجتماعات مباشرة مع السلطات التونسية.

وأوضح أن الدبيبة يعيش صعوبات كبيرة داخل ليبيا ولم يصل إلى المنشود، مشيرًا إلى أن هناك تهديدات من البرلمان اليبي بسحب الثقة من حكومة الوحدة المؤقتة، وهو ما جعل الدبيبة يبعث رسائل للداخل والخارج من خلال تصريحاته.

وأكد عبدالكبير أن “الدبيبة ليس المسؤول الأول في ليبيا الذي يتحدث عن تونس في هذا الموضوع”، مضيفًا أن “كل المسؤولين من 2014 إلى الآن شرقًا وغربًا يتحدثون على أن جزء من الإرهابيين يأتي من تونس”.

وحول عدم احتضان تونس لاجتماع دول جوار ليبيا الذي نظمته الجزائر، قال إن “ذلك بسبب لوضع الانتقالي التي تعيشه والصعوبات الداخلية التي تمر بها، والجزائر أرادت أن تقدم لليبيين تجربتها، موضحًا أن ليبيا تحتاج حوار ليبي_ليبي برعاية دول الجوار تونس أو الجزائر”، وفق قوله.

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