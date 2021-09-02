المرصد السوري: المجتمع الدولي منقسم تجاه أردوغان وحكومته وعليه المطالبه بإخراج المرتزقة من ليبيا فورًا

ليبيا – قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن إنه مقابل 300 دولار أمريكي تركيا تجند مرتزقة سوريين في ليبيا بعد أن خفضت رواتبهم الشهرية.

مدير المرصد السوري أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى أن الوعود الكاذبة التي قطعها الأتراك وقادة المرتزقة السوريين دفعت بعناصر المرتزقة للخروج في تظاهرات وتمرد ضدهم في قاعدة عسكرية بمدينة طرابلس.

وأضاف: “وهؤلاء المرتزقة يرغبون الآن بالعودة إلى سوريا. المجتمع الدولي منقسم تجاه أردوغان والحكومة التركية، وعليه أن يطالب بإخراج المرتزقة من ليبيا فورًا”.

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