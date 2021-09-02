إغلاق العيادات الخارجية بـ”طبي بنغازي” واستثناء عيادتيْ الأورام وأمراض الدم

أغلق مركز بنغازي الطبي جميع العيادات الخارجية، بعد الازدياد الملحوظ في عدد مصابي كورونا، حيث بلغت إحصائية الثلاثاء 97 حالة داخل المركز .

الصفحة الرسمية لمركز بنغازي الطبي؛ نقلت عن مدير إدارة الخدمات الطبية بالمركز فدوى فرطاس، قولها؛ إن عملية الإغلاق استثنت عيادة الأورام وعيادة أمراض الدم، مرجعةً سبب الإغلاق إلى الحفاظ على نسبة الأكسجين وعلى الوضع الوبائي.

وأشارت “فرطاس” إلى أنه تم توزيع الكادر الوظيفي والطبي التابع للعيادات على أقسام المركز، مضيفةً أن عددًا منهم تعرض للإصابة بـ”كورونا”.

وبحسب الصفحة؛ فإن 81 من الحالات المصابة وضعت في برج الأمل، و 11 في البرج الأول، و 18 في البرج الثاني، وسبع في عناية الجراحة.

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