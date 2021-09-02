صهد : التقارب بين مصر وتركيا وقطر فاتحة خير لليبيا

أخبار ليبيا 24

اعتبر عضو ما يسمى بمجلس الدولة الاستشاري الإخواني، إبراهيم صهد، إن الاتصالات واللقاءات بين كل من مصر وتركيا وقطر تصب في صالح الأزمة الليبية.

صهد أكد أن التفاهمات بين القاهرة والدوحة، ربما تقود إلى فهم حقيقي للمشهد الليبي، وهي خطوات مرحب بها كون هذه الدول مؤثرة في الملف الليبي.

وأشار في تصريحات لموقع “عربي21” الإخواني الممول من قطر إلى أنه “يتمنى أن يكون هذا التقارب فاتحة خير لليبيا، وكذلك لهذه الأطراف، ومنع أي تصادم بين هذه الدول في الملف الليبي ومنع أي مساعٍ من هذه الأطراف لجعل ليبيا مسرحًا للمعارك وتصفية الحسابات”.

ولفت إلى أن ليبيا ليست منعزلة عما يحدث في محيطها أو ما يحدث في العالم.

“تقارب تركي-مصري”

ومن اللقاءات المهمة وحالة التقارب التي تخص ملف ليبيا مباشرة، يأتي التقارب التركي المصري على رأس هذه اللقاءات، ومن المتوقع أن يجري نائب وزير الخارجية المصري، حمدي لوزا، زيارة إلى تركيا يومي السابع والثامن من سبتمبر المقبل، تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية، وفق بيان للخارجية المصرية.

مراقبون لحالة التقارب أكدوا أنها “سيكون لها تأثير مباشر وإيجابي على الأزمة في ليبيا كون هذه الدول “تركيا ومصر وقطر والإمارات” بعضها دول متصادمة في التعاطي مع ملف ليبيا، وحالة التقارب أو التفاهم بينهم ستكون مؤشرا جيدا لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات”.