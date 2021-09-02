الأولى منذ 10 سنوات.. تسيير رحلة جوية بين مطار بنينا وحقول شركة سرت

سيّرت، الأربعاء، أول رحلة جوية منذ أكثر من عشر سنوات بين الحقول التابعة لشركة سرت لإنتاج النفط والغاز ومطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي؛ استجابةً لمطالبات مستخدمي الحقول، ومساعي إدارتيْ مكتب بنغازي وطرابلس، وتوفيرًا للوقت والجهد.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة سرت للنفط والغاز، مسعود موسى، إن الشركة أولت أهميةً خاصةً لسلامة وصول المستخدمين للحقول والمواقع كافةً بكل سلاسة، مشيرًا إلى أن هناك أعمالاً جاريةً لصيانة طريق الحقول إلى جانب المشاريع المقترحة لصيانة مهبطي زلطن والساحل.

وأضاف موسى أنه يأمل في تسيير رحلات منتظمة بين البريقة والحقول النفطية وبين البريقة وبنغازي، ولاحقًا بين الأبرق وطبرق والمطارات الأخرى كافة.

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