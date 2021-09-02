المنتخب الوطني يقتنص فوزا مثيرا أمام الغابون في تصفيات كأس العالم 2022

استهل المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، مشواره في تصفيات كأس العالم، بالفوز على الغابون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، أمس الأربعاء، بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، في مستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وبادر منتخب الغابون بالتسجيل عن طريق أندريه بيوغو بوكو، الذي يلعب لمصلحة فريق ألتاي سبور التركي في الدقيقة 11، لكن علي سلامة مدافع فريق النصر، أحرز هدف التعادل لمنتخب ليبيا في الدقيقة 27.

وأضاف المدافع سند الورفلي لاعب الرجاء المغربي السابق الهدف الثاني في الدقيقة 90 من عمر المباراة، التي أدارها طاقم تحكيم دولي من إثيوبيا، بقيادة الحكم الدولي بامالاك تيسيما.

بتلك النتيجة، حصد المنتخب الليبي أول ثلاث نقاط له في المجموعة السادسة، التي تضم أيضًا منتخبي مصر وأنغولا والتي سوف تستضيف ليبيا في ثاني مبارياتها بملعب 11 نوفمبر الثلاثاء المقبل.

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