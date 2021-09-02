سفير إسبانيا يؤكد دعم بلاده إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر

أكد سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي، دعم بلاده إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر «باعتبارها نقطة أساسية في المسار السياسي».

جاء ذلك خلال لقائه النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني، في مدينة بنغازي، اليوم الخميس، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشدد السفير على مساندة بلاده ليبيا في ملف إخراج جميع القوات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه يجب احترام قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الصدد.

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وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه هذه العلاقات وآليات تعزيزها، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين المحلية والدولية.

وفي ختام اللقاء، أهدى السفير نسخة من دستور المملكة الإسبانية للقطراني، معربًا عن أمله وأمل بلاده لليبيا الاستقرار.

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