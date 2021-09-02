بالصور | الدبيبة يجري زيارة تفقدية لبلدية أبو سليم

ليبيا – أجرى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء زيارة تفقدية لبلدية أبو سليم، رفقة وزيري الحكم المحلي والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة والناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء، بالإضافة لعميد البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

الدبيبة أطلع بحسب مكتبه الإعلامي على عدد من المشاريع المتعلقة بفتح مسارات جديدة ورصف وتعبيد لطرق رئيسية وفرعية.

من جانبه، توجه عميد بلدية أبو سليم بالشكر لرئيس الحكومة لإستجاباته السريعة، وإصداره قرار بتخصيص مبلغ مالي لمساعدة العائلات التي كانت تسكن في المباني العشوائية التي تمت إزالتها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية