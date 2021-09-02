أجواء خريفية و رياح مثيرة للأتربة على غالبية المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، أحيانًا، على الساحل الغربي، مع رطوبة عالية.

وقال المركز، في نشرته الصادرة اليوم، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت، مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستكون السماء بها صافيةً إلى قليلة السحب، تتكاثر على نالوت وأقصى المناطق الحدودية ،فيما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصةً على المناطق الساحلية مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار، أحيانًا، وتتراوح درجات الحرارة بين 34 إلى 41 درجة مئوية، وتسجّل تراجعًا في فترة المساء.

أمّا فيما يخصّ الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فإن السماء بهذه المناطق تكون قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة بين 28 إلى 33 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وما بين 35 و 37 على اجدابيا وجالو والجغبوب.

أما بالجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة؛ فتكون السماء صافيةً إلى قليلة السحب، تتكاثر هذا اليوم على غدامس، وقد تصاحبها خلايا رعدية، والرياح تكون شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 38 إلى 44 درجة مئوية، وتسجّل تراجعًا نسبيًا يوم الغد على بعض المناطق.

وتكون السماء صافيةً بالكفرة والسرير وتازربو، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 37 إلى 39 درجة مئوية.

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