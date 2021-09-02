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عبر “كلبهاوس” اللافي يصف حرب بنغازي ضد التنظيمات الإرهابية بالحرب الأهلية

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وصف وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية والمسؤول عن قناة فبراير حاليًا والنبأ سابقًا الذراع الإعلامي لجماعة أنصار الشريعية الارهابية، حرب بنغازي ضد التنظيمات الإرهابية بالحرب الأهلية.

وتحدث وليد اللافي في حوار تابعته المرصد عبر تطبيق “كلبهاوس” عما جرى في بنغازي من حرب ضد تنظيم داعش والمجموعات المسلحة الأخرى التي انقسمت ما بين أنصار الشريعة والقاعدة بأنها “حرب أهلية”.

وجادل اللافي الناشط والمدون معتز الفارسي الذي رفض هذا الوصف مشددًا على أنها كانت حربًا ضد الإرهاب وليست حربًا أهلية، وبأنه فقد أحد أقاربه في عملية انتحارية وصفتها النبأ بـ “النوعية”، قبل أن يتبناها تنظيم داعش بعد أسبوع.

وردًا على الفارسي، أصر اللافي على كونها “حربًا أهلية” قائلًا: “أنا أحترم وجهة نظرك وقراءتك لما حدث في الحرب الأهلية في بنغازي”.

وقال الفارسي للافي في الحوار: “هل ترى أن حربنا مع أبو عياض التونسي “سيف الله بن حسين قائد أنصار الشريعة في تونس” الذي ظهر بالفيديو في بنغازي متصدرًا المعارك حربًا أهلية؟ فرد اللافي بالقول: أنا أرى عائلة صويد وكثير من الجرائم الأخرى”، أي أنه لا يرى أي إرهاب في المعركة التي ملأت بها التنظيمات فضاءات الانترنت صورًا للذبح والقتل والتفجير!.

واستطرد اللافي قائلًا: “هل تتوقعون مني الرد على حديث بهذا المنطق في جدلية أشبعتم من النقاش فيها، ثم سيتم اقتطاعي حديثي، نحن في مرحلة جديدة وأتحمل كل النقد ولدي ما أجيب به، ولكن لن أنجر وسأتحمل كل وجهات النظر”.

وتجاهل اللافي حقيقة أن هذه التنظيمات بمن فيها ما يسمى “مجلس شورى ثوار بنغازي” كانت قد كفرت الديمقراطية ورفضت أي عملية سياسية لا تحتكم للشريعة الإسلامية على حد وصفهم، وقد كفرت مجلس النواب الذي منح للافي وحكومته الثقة، وفي مرحلة لاحقة كفرت حتى بعض أجزاء المؤتمر العام، فيما كان لبن حميد بيعة قتال مع داعش وفقًا لتأكيد عبدالرزاق العرادي القيادي الإخواني.

وكان اللافي يشير بحديثه عن وجهات النظر إلى أن الحرب التي دارت لسنوات بين القوات المسلحة والسكان مع هذه المجموعات التي يعتبرونها إرهابية بأن هذا مجرد وجهة نظر، وبأن حقيقة تطرف هذه المجموعات ليست حقيقة قطعية، بل مجرد وجهة نظر.

للإستماع لحوار اللافي 

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قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • ليست حربا اهلية بل حرب بين من يريدون بناء دولة ومتنطعين وعدهم الله بالهلاك وهم خوارج كلاب النار ندعوا الله ان يحشر اللافى معهم فهو لافى عنده عقل ولافى عنده دم ولافى عنده وطنيه كل الحواس عنده لاغى وينطبق عليه وعلى اخوانه قوله تعالى :-
    أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44)

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  • هذا الخروف اضله الله ولايمكن لاحد هدايته كما فى قوله تعالى :-
    وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا (17)
    فهناك قلة قليلة من الاخوان تابوا واعترفوا بذنوبهم وحذروا الناس من شر الفكر الاخوانى الضال ومنهم من كان يشغل منصب يدر عليه مبالغ طائله حيث كان يشغل منصب النائب الاول للمرشد العام ومع ذلك استقال منه وتفرغ للدعوة ولم يتراجع عن توبته بعد تولى من بعده الشيطان خيرت الشاطر مكانه وصعد بالخوان للتهلكة والشاطر فى القناطر اما الدكتور محمد حبيب فيعيش حرا ويدعوا الى الله باخلاص بعيدا عن نجتسة السياسة وامثاله اخرون مثل ثروت الخرباوى وغيرهم على الجانب الاخر شياطين الانس الذى كتب الله عليهم ان يعيشوا كلابا تحت اقدام اسيادهم ويموتوا كلاب النار ومنهك هذا اللا فى والمشرى والعرادى وصوان والزوبية وغيرهم من البلهاء باعوا انفسهم للشيطان

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