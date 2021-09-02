صنع الله يبحث مع الخفيفي الخطط المستقبلية التي من شأنها توسع مؤسسة النفط في بنغازي

ليبيا -اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأربعاء مع مدير عام فرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي خالد الخفيفي.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط النشاطات المختلفة لفرع المؤسسة ببنغازي.

وأطلع الخفيفي صنع الله على سير العمل والتقارير المتضمنة لبيانات شاملة عن جل الأعمال والمشاريع الجاري تنفيذها والعديد من الأعمال التي انجزت.

كما تم التطرق إلى أهم الخطط المستقبلية التي من شأنها ان توسع في نشاطات الفرع وترفع من مستوى الأداء؛ مما سيساهم في إنجاز كافة المشاريع بالصورة المثلى، وتحقيق المستهدفات.

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