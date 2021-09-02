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فرنسا : تنسيق متبادل مع الأمم المتحدة لدعم انتخابات ديسمبر

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدّدت فرنسا دعمها لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر، كما عبّرت عنها خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي.

جاء ذلك في بيان للخارجية الفرنسية؛ دعت فيه جميع القادة الليبيين إلى تحمّل مسؤولياتهم في تنفيذ هذه العملية، دون تأخير، مؤكدةً تنسيقها الوثيق مع شركائها، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش؛ لتحقيق هذه الغاية.

جديرٌ بالذكر أن السفارة الفرنسية في ليبيا لوّحت بفرض عقوباتٍ أوروبيةٍ على من أسمتهم “المسؤولين السياسيين المعرقلين لخارطة الطريق”

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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