فرنسا : تنسيق متبادل مع الأمم المتحدة لدعم انتخابات ديسمبر

جدّدت فرنسا دعمها لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر، كما عبّرت عنها خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي.

جاء ذلك في بيان للخارجية الفرنسية؛ دعت فيه جميع القادة الليبيين إلى تحمّل مسؤولياتهم في تنفيذ هذه العملية، دون تأخير، مؤكدةً تنسيقها الوثيق مع شركائها، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش؛ لتحقيق هذه الغاية.

جديرٌ بالذكر أن السفارة الفرنسية في ليبيا لوّحت بفرض عقوباتٍ أوروبيةٍ على من أسمتهم “المسؤولين السياسيين المعرقلين لخارطة الطريق”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية