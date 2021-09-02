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كورنيش طبرق يستضيف مهرجان “طائرات السلام الورقية”

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل كورنيش مدينة طبرق بإشراف شبيبة الهلال الأحمر مهرجان “طائرات السلام الورقية” بمشاركة 20 من هواة صناعة الطيران الورقي من مختلف الأعمار .

وقد تحصل على الترتيب الأول في أفضل تصميم المتسابق “رافع علي آدم”، والترتيب الثاني “مقبل حميد بكار”، والثالث “معتز سعد آدم”, وتم تكريم 5 متسابقين آخرين.

وتحصل على جائزة أعلى طائرة المتسابق “سليمان المبروك” والثاني “شهاب رافع”، والثالث “مهند عبدالحميد” والرابع “السنوسي فرج” .

كما تم منح جائزة للبنت الوحيدة المشاركة “تكبير عثمان المير”، ومنح جائزة أصغر مشارك “فرج أحمد فرج”.

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