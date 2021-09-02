قائد إيريني: لابد من تكثيف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والناتو في البحر المتوسط

دعا قائد عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، الأدميرال الإيطالي فابيو أغوستيني، إلى تكثيف التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو”، خصوصا و”أنهما يشتركان في العديد من المصالح والأهداف على الجانب الجنوبي من أوروبا.

وأكد أغوستيني، في ندوة عبر الإنترنت بعنوان “الاتجاهات الجديدة للأمن البحري” نظمتها إيريني بالإشتراك مع قيادة الحلفاء البحرية “ماركوم”، نقلتها وكالة “نوفا” الايطالية، على ضرورة تجاوز الجمود السياسي الحالي، داعيا إلى زيادة تبادل المعلومات وتنسيق أفضل وتعزيز متبادل للأنشطة على المستوى التكتيكي في البحر الأبيض المتوسط وأماكن أخرى.

وقال إنه “يتعين على الاتحاد الأوروبي والناتو مواجهة سيناريوهات سياسية وتحديات جيوسياسية جديدة، وذلك بعد تأكيدهما مرارًا عن استعدادهما للتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وأمن واستقرار أوروبا وجوارها”.

وأوضح أغوستيني، أن “كل من عملية إيريني وعملية حارس البحر التابعة للناتو، تساعدان المنطقة الأوروبية الأطلسية في تعزيز أمن البحر الأبيض المتوسط بشكل كبير، لكن يجب تجاوز حالة الجمود السياسي الذي يمنع حاليًا إمكانية التعاون بشكل أوثق”.

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