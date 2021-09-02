بليحق: لا يوجد مبرر حقيقي لتأجيل الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أنه لا ‏يوجد حاليا مبرر حقيقي، لتأجيل الانتخابات المقرر انعقادها في 24 ‏ ديسمبر.‏

وعلق بليحق في تصريحات على قناة “الحدث”، حول ماذا لو تم تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر ‏المقبل بقوله، “هذا سيناريو لا نرغب في حدوثه ولا نتمناه، لأن ‏مسألة تأجيل الانتخابات برمته سيزيد من معاناة البلاد، وسيعطل ‏مطالب الشعب الليبي بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد ‏مؤسسات الدولة”.‏

ولفت إلى أنه “في جميع الأحوال الذي يفصل بيننا وبين الانتخابات ‏إتمام القوانين والإجراءات التشريعية والقاعدة الدستورية، ومجلس ‏النواب قطع خطوات كبيرة في هذا الاتجاه”.‏

وأردف بقوله “أنجز مشروع قانون انتخاب الرئيس ونوقشت في ‏جلسة الأمس قانون انتخاب مجلس النواب المقبل، ولا يوجد مبرر ‏لتأجيل الانتخابات ونتمنى عدم حدوث الأمر حتى لا يتم إفشال ‏العملية السياسية برمتها”.‏