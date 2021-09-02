بليحق: لا يوجد مبرر حقيقي لتأجيل الانتخابات

أخبار ليبيا 24
أكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أنه لا يوجد حاليا مبرر حقيقي، لتأجيل الانتخابات المقرر انعقادها في 24 ديسمبر.
وعلق بليحق في تصريحات على قناة “الحدث”، حول ماذا لو تم تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل بقوله، “هذا سيناريو لا نرغب في حدوثه ولا نتمناه، لأن مسألة تأجيل الانتخابات برمته سيزيد من معاناة البلاد، وسيعطل مطالب الشعب الليبي بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد مؤسسات الدولة”.
ولفت إلى أنه “في جميع الأحوال الذي يفصل بيننا وبين الانتخابات إتمام القوانين والإجراءات التشريعية والقاعدة الدستورية، ومجلس النواب قطع خطوات كبيرة في هذا الاتجاه”.
وأردف بقوله “أنجز مشروع قانون انتخاب الرئيس ونوقشت في جلسة الأمس قانون انتخاب مجلس النواب المقبل، ولا يوجد مبرر لتأجيل الانتخابات ونتمنى عدم حدوث الأمر حتى لا يتم إفشال العملية السياسية برمتها”.
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