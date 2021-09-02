الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون لإنجاح الانتخابات

أبدى سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه انطونيو سابادل، اليوم الخميس، استعداد البعثة الأوروبية للتعاون مع المفوضية الوطنية للعليا للانتخابات لإنجاح الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشيدًا بجهود المفوضية في مرحلة تسجيل الناخبين.

واعتبر سابادل خلال لقاء مع رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، الذي عُقِد بديوان مجلس المفوضية، أن جهود المفوضية في مرحلة التسجيل “تسهم في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد”، مؤكدًا دعم الاتحاد الأوروبي للاستحقاق المقبل، وفق بيان صادر عن المفوضية.

واستعرض لقاء السايح مع سابادل “مستجدات العملية الانتخابية وفق المعطيات السياسية الراهنة، ومستوى جاهزية المفوضية وخاصة بعد مرحلة تسجيل الناخبين، وأبرز التحضيرات للمرحلة القادمة”، وفق البيان الذي أشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار “دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية”.

وحتى 25 أغسطس الماضي، بلغ عدد المواطنين، الذي سجَّلوا في منظومة تسجيل الناخبين بالخارج نحو 2378 ناخبًا من بينهم 1769 رجلا و582 سيدة، وفق إحصائية أصدرتها المفوضية العليا للانتخابات. فيما بلغ عدد المسجلين بالسجل الانتخابي في داخل ليبيا مليونين و830 ألفا و971 ناخبا وناخبة.

وسبق أن أكد السايح أن “المفوضية أتمت من جانبها كل الاستعدادات”، وأنها “في انتظار تسلم القوانين والتشريعات الانتخابية بعد الاتفاق عليها من كل الأطراف السياسية في ليبيا لكي تباشر إتمام مهام الاستحقاق الانتخابي”. وحتى الآن لم يتم التوافق حول القاعدة الدستورية المنظمة لهذا الاستحقاق.

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