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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

02 September, 2021

قام عميد بلدية سرت مختار المعداني ،اليوم الخميس ،بجولة ميدانية لحملة وادي جارف صحبة المهندس عمر السوداني مدير مشروعات البلدية وعدد من أعيان المنطقة ومنذوب منطقة جارف يوسف إطبيقة.

وقال مدير الاعلام بلدية سرت محمد الاميل ،إن جولة عميد بلدية سرت ومرافقية تفقدوا خلالها احياء مناطق البطومه ومطراو وشعبية اطبيقة وشعبية الخزان وشعبية العشرة وشعبية الفرجانية وشعبية المهاجرين وشعبيه الزناتية وشعبية الربيعية وشعبية الستين.

و قد قام العميد بالوقوف على الاحتياجات الضرورية في الصرف الصحي والمياه وانهيار اكثر من 17خزان صرف صحي والتي تم انشاؤها عام 1979م ويكلف مشروعات البلدية بإ اعداد المقايسات اللازمة والبدء الفعلي في انشاء ومعالجه خزانات الصرف الصحي كما تم زياره خزان المياه العلوي المتوقف عن العمل منذ فتره وايضا كلف المشروعات بمعالجة الموضوع من كافة الجوانب وستكون للبلدية زيارات ميدانية لكل المحلات التابعة للبلدية من الحنيوة حتى القبية.