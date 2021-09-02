وزارة الصحة تستعد لافتتاح مركز التطعيمات الرابع على مستوى ليبيا في سبها

ليبيا – تحت الإشراف المباشر لوزارة الصحة؛ وبتنفيذ من شركة الصدى، الإعلان عن قرب الانتهاء من تجهيز مركز التطعيمات الرابع على مستوى ليبيا بمركز الصم والبكم بمدينة سبها، والذي سيتم الإعلان عن افتتاحه خلال الفترة الوجيزة القادمة.

وزارة الصحة أكدت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها أنه تم تجهيز مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بأحدث المواصفات العالمية.

وأشارت إلى أن المركز يحوي على (40) حجرة للتطعيم، وحجرتين للكشف، وحجرتين لأخذ المسحة، ومنظومة لأخذ رقم الانتظار، وكاميرا حرارية، و4 غرف خاصة بالعناصر الطبية.

وتأتي هذه التجهيزات استمرارًا للتوسعة التي أعلنت عنها الوزارة لبرنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، والتي استهدفت كلًا من طرابلس، بنغازي ومصراته ذات الكثافة السكانية العالية.

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