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الأمم المتحدة تدشّن 3 مدارس في تاورغاء

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن قيام “مرفق الاستقرار”، التابع للبرنامج الأممي، عن تجديد ثلاث مدارس، في مدينة تاورغاء.

وقال البرنامج في تغريدة له على تويتر، إن عملية الصيانة والتجديد لهذه المدارس، التي انتهت في سبتمبر الحالي؛ ساهمت في عودة أكثر من 500 عائلة نازحة للمدينة.

يُذكر أن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة؛ ساهم في تأهيل عددٍ من المرافق بمدينة تاورغاء، التي لا يزال عددٌ من ساكنيها يعجزون عن العودة إلى بيوتهم، رغم اتفاق المصالحة، نتيجة الأضرار البالغة التي لحقت بالمباني السكنية، ومرافق المدينة، مع تأخّر معالجة ملف التعويضات من الحكومة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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