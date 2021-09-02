الأمم المتحدة تدشّن 3 مدارس في تاورغاء

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن قيام “مرفق الاستقرار”، التابع للبرنامج الأممي، عن تجديد ثلاث مدارس، في مدينة تاورغاء.

وقال البرنامج في تغريدة له على تويتر، إن عملية الصيانة والتجديد لهذه المدارس، التي انتهت في سبتمبر الحالي؛ ساهمت في عودة أكثر من 500 عائلة نازحة للمدينة.

يُذكر أن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة؛ ساهم في تأهيل عددٍ من المرافق بمدينة تاورغاء، التي لا يزال عددٌ من ساكنيها يعجزون عن العودة إلى بيوتهم، رغم اتفاق المصالحة، نتيجة الأضرار البالغة التي لحقت بالمباني السكنية، ومرافق المدينة، مع تأخّر معالجة ملف التعويضات من الحكومة.

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