تخص العامة للكهرباء .. ضبط 63 حاوية تحتوى على كميات من كابلات النحاس

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضبط “63” حاوية داخل ميناء الخمس تحتوي على كميات كبيرة من الأسلاك النحاسية وقطع حديد تخص الشركة العامة للكهرباء .

وأشارت الوزارة في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”، إلى أن عملية الضبط جاءت “بالتنسيق الأمني بين الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية والأجهزة الأمنية داخل ميناء الخمس البحري”.

وأضافت أنها شكلت لجنة تحقيق معنية بمتابعة القضية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالميناء والشركة العامة للكهرباء، و”معاينة هذه الحاويات وفرز محتوياتها وضبط ما فيها”.

واختتمت بأنها “اتخذت جميع الإجراءات القانونية وأحالت القضية إلى مكتب النائب العام للاختصاص”.

مؤخرًا، انتقدت الشركة العامة للكهرباء ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية التي لا تزال مستمرة، والتي “تؤرق الشركة والمواطنين فى عديد المناطق من قبل مجهولين، همهم المال وزيادة معاناة المواطنين”.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء من تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة .

وشهدت مناطق متفرقة من البلاد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وزيادة في طرح الأحمال خلال الفترة الماضية، فيما أكدت شركة الكهرباء عملها على حلحلة الأزمة.