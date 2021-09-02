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النهر الصناعي: وصول المياه إلى بنغازي خلال 10 أيام

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 September, 2021

رجح جهاز النهر الصناعي وصول المياه إلى مدينة بنغازي خلال عشرة أيام مؤكدا بدء  عمليات تعبئة الخط الناقل تازربو بنغازي

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة السرير -سرت/ تازربو- بنغازي تعلن عن انتهاء كافة الأعمال الميكانيكية والمدنية الهندسية وفق المخططات وجداول العمل المٌعدة سلفاً للمحطة 211 الواقعة على المسار تازربو/ بنغازي بالقرب من مدينة اوجلة، مبينا أنه يجري العمل حالياً على تعبئة الخط الناقل بالمياه.

وأفادت الإدارة المختصة بأنه من المتوقع وصول المياه إلى مدينة بنغازي خلال عشرة أيام وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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