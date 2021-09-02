إغلاق مصرف الجمهورية طبرق بسبب إصابة (9) موظفين بكورونا

أخبارليبيا24- خاص

أكد مدير مصرف الجمهورية طبرق إبراهيم سعد موسى اليوم الخميس إغلاق أبواب المصرف بسبب إصابة 9 موظفين بوباء كورونا.

وأضاف موسى في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن إغلاق المصرف تم بتعليمات من الصحة والإدارة العامة للمصرف، مؤكدًا أنه تم تعقيم المصرف من الداخل والخارج.

وأشار مدير المصرف إلى أنه تم إجراء المسحة لكل الموظفين وننتظر في النتائج النهائية، لافتًا إلى أن عدد الموظفين 57 موظف، و27 ألف حساب جاري.

وقال موسى :”نقدم المياه والمناديل لكل الزبائن ونطالبهم بارتداء الكمامات والتباعد المكاني والتعاون مع إدارة المصرف، كما نقوم بإدخال كبار السن والمرضى والمعاقين إلى داخل المصرف ووفرنا مظلات للزبائن خارجه”.

وتابع مدير المصرف :”خاطبنا الصحة لتوفير التطعيمات للموظفين ونحن على أتم الاستعداد للتعاون معهم، كما أننا نبحث عن قطعة أرض خارج المدينة لبناء مصرف جديد بدلاً عن المصرف الحالي وسط المدينة وما يتسببه من زحام”.

ولفت موسى إلى أن الإدارة العامة لمصرف الجمهورية وبلدية طبرق متعاونين معنا من أجل مصلحة المواطن.