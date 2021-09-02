التعليم العالي: منع هذه الجامعات من مزاولة النشاط

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 September, 2021

أصدر وزير التعليم العالي عمران القيب قرارا يقضي بإيقاف بعض مؤسسات التعليم العالي الخاص عن مزاولة النشاط.

ويقضي القرار رقم 438 لسنة 2021 بإيقاف عددا من مؤسسات التعليم العالي الخاص وفروعها عن مزاولة نشاطها وهي جامعة المستقبل “زليتن” وجامعة قصر الحكمة “قصر بن غشير” وكلية المنار للعلوم الطبية “طرابلس”.

ودعا القرار مؤسسات التعليم العالي الخاص المعنية إلى عدم قبول طلبة أو اعتماد الشهائد الصادرة عنها إلا بقرار من وزارة التعليم العالي.

كما وجه القرار إدارة التعليم العالي الخاص بتنفيذ ومابعةالمؤسسات الموقوفة بموجب أحكام هذا القرار وإعداد تقرير مفصل خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ صدوره.