الحبري يبحث مع السفير الإسباني لدى ليبيا سبل توحيد المصرف المركزي

بحث نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، بصفته محافظ ليبيا المركزي، خلال لقاءٍ له مع السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي؛ توحيد المصرف المركزي، حسب تقرير المراجعة الدولية، إلى جانب تطورات الأوضاع المصرفية في البلاد.

واعتبر “لاراشي”، خلال اللقاء الذي عُقد بمكتب علي الحبري في بنغازي؛ أن مثل هذه الزيارات بين مختلف مناطق البلاد؛ تُعزّز التعاون بين البلديْن.

وشهد اللقاء بحث سبل دعم المسار السياسي في ليبيا، والدور الذي يمكن أن تقوم به إسبانيا لتعزيز الاستقرار؛ تمهيدًا للانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر القادم ، إضافةً إلى استئناف مشاريع التعاون بين البلديْن، وتسهيل إجراءات السفر لليبيين.

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