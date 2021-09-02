افتتاح مركز التطعيم المجمع ضد في كورونا في مصراته

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 September, 2021

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس افتتاح مركز التطعيم المجمع ضد فيروس كورونا في مدينة مصراتة بمقر معرض مصراتة الطبي

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن هذه الخطوة تهدف للإسراع في تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في البلاد خاصة بعد ارتفاع مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة حسب البيانات اليومية الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وحضر افتتاح مركز التطعيم وزير الصحة علي الزناتي ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر مفتاح السائح وأعضاء من المجلس البلدي وإدارة الخدمات الصحية والمسؤولين بالقطاع الصحي بالمدينة.