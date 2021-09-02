“الشنطي” يوضّح ملابسات الهجوم على مقر الهيئة

ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، أسباب الاعتداء الذي تعرّض له مقر الهيئة بطرابلس مع مديري الإدارات والمكاتب بالهيئة.

وأكد “الشنطي” تواصله مع جميع الجهات الأمنية للدولة؛ لغرض معرفة ما حدث، وإيصال الصورة واضحة، دون أي مغالطات، مع حرصه على استمرار عمل الهيئة بكلّ جدية وإصرار، وفق بيان رسمي للهيئة على حسابها في “فيس بوك”.

يُذكر أن مقر هيئة الرقابة الإدارية تعرّض لهجوم مسلح، في شهر أغسطس الماضي، على خلفية صراع على إدارة الهيئة بين وكيل الهيئة خالد سعيد ضو، الذي يُطالب بتنحي الرئيس الحالي سليمان الشنطي؛ لبلوغه سنّ التقاعد.

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