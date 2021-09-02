المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجّل 23 حالة وفاة بسبب كورونا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 1.479 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 7.191عينة.

ووفق بيان المركز رقم 498؛ فإن العاصمة طرابلس سجّلت أعلى معدل إصابات، حيث بلغت 267 حالة جديدة، منها 136 حالة مخالطة، تلتها مدينة بنغازي بـ 188 حالة جديدة.

كما سجّل المركز شفاء 1600 حالة، أعلاها في العاصمة طرابلس بـ 676 حالة شفاء، تلتها بنغازي بــ 392 حالة.

ووفق بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ تم تسجيل 23 حالة وفاة على مستوى البلاد، منها 15 بالمنطقة الغربية، أربع حالات بالمنطقة الشرقية، وأربع حالات بالمنطقة الجنوبية.

المركز؛ أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 20.5%، بينما بلغ إجمالي الإصابات 312.116، منها 83.810 حالة نشطة، إضافة إلى تعافي 224.020 حالة، ووفاة 4.286 حالة، فيما بلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1.082.473 شخصًا منهم 65.115 تلقوا الجرعة الثانية.

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