إسبانيا تؤكد دعمها لانتخابات 24 ديسمبر في ليبيا

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أكد السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي اليوم الخميس على دعم بلاده للانتخابات الليبية في 24 ديسمبر 2021.

وتابع لاراشي خلال اللقاء الذي جمعه مع النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حسين القطراني أن الانتخابات نقطة أساسية في المسار السياسي، مشددًا على دعم إسبانيا لإخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

وذكر السفير الإسباني أن القوات الأجنبية في البلاد لابد أن تحترم قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الصدد.

واستعرض القطراني مع لاراشي خلال استقباله والوفود المرافق له في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأوجه هذه العلاقات وآليات تعزيزها.

كما بحث اللقاء بين النائب الأول والسفير الإسباني مستجدات الأوضاع على الساحتين المحلية والدولية.