تحذير من تأثيره على الاستثمار.. خبراء يحددون أصل الصدام بين عون وصنع الله

حذر خبراء في مجال الطاقة من تأثير الخلاف بين وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة على جذب الاستثمارات إلى ليبيا بعدما تصاعد في الأسابيع الأخيرة على الرغم من أن الجانبين يعملان على إيجاد حل في الأيام المقبلة.

وقال محللون ومصادر مقربة من القطاع لوكالة «غلوبال بلاتس» في تقرير، اليوم الخميس، إن الصراع الجديد على السلطة يمكن أن يؤدي إلى عرقلة التقدم الذي أحرزته المؤسسة المنتجة للنفط مؤخرا.

وبدأت الأزمة حين أقدم وزير النفط محمد عون على إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في 29 أغسطس على أساس أنه كان مسافرا في رحلة عمل دون موافقة الوزارة. لكن صنع الله تحدى أمر عون واستمر في العمل كرئيس مجلس الإدارة.

وأوضحت الوكالة أنه «بالنظر إلى سياق الانتخابات التمهيدية وما تسبقه من لعبة شد الحبل فيحتمل أن تؤثر على إنتاج النفط في البلاد في الأشهر الثلاثة المقبلة حيث يختار اللاعبون الرئيسيون جانبًا لتصفية الحسابات مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط».

وقالت مصادر في الوزارة لـ«بلاتس» إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة سيجتمع مع عون وصنع الله ونائبه في 5 سبتمبر لتسوية القضايا وحل الخلاف.

أصل الخلاف بين عون وصنع الله

وأرجعت المصادر أصل الخلاف إلى بداية التنافس بين عون وصنع الله في مارس، عندما شكلت حكومة الوحدة الوطنية وزارة نفط جديدة، وعينت الأول على رأسها. فيما يدور حديث أن الصدام حول السياسات النفطية الرئيسية هو سبب الانقسامات بين المسؤولين.

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ويحرص عون على هيمنة الوزارة على السياسة النفطية والسيطرة على تراخيص النفط والغاز في البلاد، ويريد أن تركز المؤسسة الوطنية للنفط على زيادة إنتاج النفط.

ووفقًا للمدير المساعد في شركة إدارة المخاطر «ويسبرينغ بل» إيلياس صديقي، «من المعقول إعادة إحياء وزارة النفط لإبقاء المؤسسة الوطنية للنفط تحت السيطرة بعد أن رفض صنع الله تجميد عائدات النفط لمصرف ليبيا المركزي أواخر العام الماضي».

وقبل شهر مارس، تولت المؤسسة الوطنية للنفط، بقيادة صنع الله، مجموعة واسعة من المسؤوليات، لا سيما تلك المتعلقة بالتنقيب والإنتاج وتمثيل البلاد في الاجتماعات الوزارية لمنظمة «أوبك»، وهي مهام عادة ما تكون مخصصة لوزارة النفط والغاز.

وصنع الله ظل مسؤولاً عن المؤسسة الوطنية للنفط منذ سبع سنوات حتى الآن. وعلى الرغم من النزاعات المسلحة ساعد صنع الله المؤسسة الوطنية للنفط في الحفاظ على جزء كبير من طاقتها الإنتاجية، وبقي محايدا سياسيا إلى حد كبير مبتعدا من الانقسامات المتشعبة الموجودة في البلاد.

إغلاق محتمل لحقول نفط في شرق ليبيا

ويصل إنتاج النفط الخام الليبي إلى 1.2 مليون برميل في اليوم، لكن الكثيرين يتوقعون أن يكون الإنتاج متقلبا في الفترة التي تسبق انتخابات 24 ديسمبر. وقد يتم إغلاق بعض حقول النفط الرئيسية في شرق ليبيا التي تديرها شركة الخليج العربي للنفط، وهي شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، في الأيام المقبلة حيث تهدد أزمة الميزانية في البلاد مرة أخرى بالتأثير على قطاع الطاقة.

ويتوقع تحليل «غلوبال بلاتس» زيادة التقلبات الداخلية في ليبيا، نظرًا لعدم وجود توافق في الآراء بشأن العملية الانتخابية وقلة التقدم في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقالت في مذكرة حديثة «لا يزال الحصار المتقطع هو النتيجة الأكثر ترجيحًا، لكن لا يزال انهيار وقف إطلاق النار وخرقه كما في 2019-20 ممكنًا». متوقعة أن يبلغ الإنتاج الليبي 1.1 مليون برميل في اليوم.

وتأمل المؤسسة الوطنية للنفط ضخ ما يصل إلى 1.45 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية العام، غير أن نقص التمويل المخصص للصيانة والإصلاحات بسبب سنوات من عدم الاستقرار السياسي جعل من الصعب الحفاظ على الأصول.

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