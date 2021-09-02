الحبري يبحث مع السفير الإسباني مسألة توحيد المصرف المركزي وفقًا لتقرير المراجعة الدولية

ليبيا – بحث نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري مع السفير الإسباني خافيير لاراشي تطورات الأوضاع المصرفية في البلاد، ومسألة توحيد المصرف المركزي حسب تقرير المراجعة الدولية.

السفير الإسباني قال خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب المحافظ اليوم الخميس بمدينة بنغازي: إن مثل هذه الزيارات لشرق ليبيا ولقاء العديد من المسؤولين، من شأنها أن تعزز التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أنها تمتلك الخبرات والكفاءات في العديد من المجالات خصوصًا الاقتصادية، والتي نطمح أن تتم الاستفادة منها المناطق الشرقية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة سبل دعم المسار السياسي في ليبيا، والدور المهم الذي يمكن أن تقوم به إسبانيا لتعزيز الاستقرار، والانتخابات المقبلة 24 ديسمبر، إضافة إلى استئناف مشاريع التعاون بين البلدين، وتسهيل إجراءات السفر لليبيين.

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