سفارة ليبيا في لندن تشرع العمل بوحدة التصوير بمنظومة الجوازات

أعلنت السفارة الليبية لدى المملكة المتحدة من لندن -اليوم الخميس- رسميا عن انطلاق العمل بوحدة التصوير بمنظومة جوازات السفر بقسم الشؤون القنصلية بالسفارة .

انطلق العمل بالوحدة بحضور القائم بالأعمال “محمد الكوني”، فيما أكدت السفارة من خلال قسم الشؤون القنصلية لندن على استعدادها لتقديم الخدمة للمواطن وفقاً للحجوزات بمنظومة الحجز والالتزام بالمواعيد المبينة فى إيميل التأكيد.

وحثت السفارة -عبر منصاتها الإعلامية – الجميع أن يطلعوا على الإعلانات السابقة على موقع السفارة على الانترنت وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن الإجراءات المطلوبة والتقيد التام بالملاحظات التى ترد فى ايميل التأكيد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن عملية موسعة لوزارة الخارجية بدأت منذ شهرين للسعي في استخراج جوازات السفر لليبيين المقيمين خارج البلاد لأغراض الدراسة أو العلاج أو لأي ظروف أخرى.

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