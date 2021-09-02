بلدي طبرق يطالب مدراء المصارف باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من “كورونا”

أخبارليبيا24- خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الخميس مع مدراء المصارف تخاذ الخطوات الاحترازية اللازمة داخل وخارج المصارف للحد من انتشار فيروس “كورونا”

وطالب بوالخطابية خلال الاجتماع مدراء المصارف بضرورة إلزام الزبائن بارتداء الكمامات والتباعد المكاني، وضرورة إيجاد الحلول العاجلة بعدم التزاحم أمام المصارف.

واطلع رئيس المجلس التسييري للبلدية مدراء المصارف على رسائل قطاع الصحة التي تحذر من انتشار الوباء في مدينة طبرق.

وشدد عميد البلدية على مدراء المصارف ضرورة إيجاد البدائل بتفعيل الخدمات المصرفية عن طريق الهواتف لإبعاد الزبائن عن الحضور للمصارف.

وطالب بوالخطابية بتوفير كل مستلزمات الراحة وتوفير المظلات أمام المصارف، مشددًا على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.