مناقشات حول الإجراءات المتخذة في المخطط العام للبلدية

بحث اجتماع لبلدية العزيزية مع مدير إدارة التخطيط الحضري بمصلحة التخطيط العمراني، وعدد من المسؤولين، الإجراءات التي تم اتخاذها في المخطط العام للبلدية، إضافة إلى ملف المواقع غير المستغلة، وكذلك إعادة النظر في استعمالات الأراضي داخل المخطط المعتمد لبلدية العزيزية للجيل الثاني.
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قناة ليبيا
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