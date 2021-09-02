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مناقشات حول الإجراءات المتخذة في المخطط العام للبلدية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحث اجتماع لبلدية العزيزية مع مدير إدارة التخطيط الحضري بمصلحة التخطيط العمراني، وعدد من المسؤولين، الإجراءات التي تم اتخاذها في المخطط العام للبلدية، إضافة إلى ملف المواقع غير المستغلة، وكذلك إعادة النظر في استعمالات الأراضي داخل المخطط المعتمد لبلدية العزيزية للجيل الثاني.

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قناة ليبيا

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