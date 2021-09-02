السفير الإسباني: سنتعاون في إنجاز مشروعات إعادة إعمار بنغازي ودرنة

زار السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي والوفد المُرافق له، ظُهر اليوم الخميس، بلدية بنغازي، التقى خلالها برئيس المجلس التسييري صقر بوجواري ورئيس المجلس التسييري لبلدية درنه عبدالمنعم الغيثي.

وأفادت البلدية، اليوم الخميس، في بيان لها، بأنه تم مُناقشة أوجه التعاون في مجالات مشروعات البُنية التحتية وإعادة الأعمار لمدينة بنغازي ومدينة درنة ومُساهمة الشركات الإسبانية في هذا الشأن والعمل على تحقيق برامج مُشتركة بين القطاع الخاص الليبي والإسباني بهدف دعم الحركة الاقتصادية والعمل على فتح مكتب للحصول على تأشيرات السفر للمواطنين وتسهيل عمل الشركات في مدينة بنغازي .

كما تم مُناقشة العقود المُوقعة في عام 2011 م مع شركة أسفي الإسبانية في مجالات البُنية التحتية التي تصل قيمتها إلى نصف مليار دينار وبنسبة إنجاز قدرها 5%.