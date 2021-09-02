وزير خارجية المغرب يستقبل عقيلة صالح

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 September, 2021

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح بحسب ما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية عبر صفحتها بموقع “تويتر”.

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ويؤدي صالح زيارة إلى المغرب تمتد ليومين لعقد لقاءات مع المسؤولين المغاربة حول تطورات الأزمة الليبية، لتجاوز المعوقات المعرقلة للتنظيم الانتخابات في نهاية السنة الحالية، والمقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وتعد هذه هي الزيارة، الثانية لعقيلة صالح إلى المغرب في أقل من شهر، وتركز أساسا على السبل الكفيلة لإدارة المرحلة الانتقالية الحالية وضمان مرور سلمي لليبيا إلى مرحلة الاستقرار بتوفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تحترم جميع الأطراف الليبية نتائجها .