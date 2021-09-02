وزير العمل: القطاع الخاص فرصة لدعم الفئات الباحثة عن العمل

قال وزير العمل “علي العبد الرضا” إن هناك مشكلة في سوق العمل الليبية تتمثل بفائض الخريجين الجامعيين، وبذات الوقت نقص العمال المهنيين، مما يسبب ازدياد نسبة العاطلين عن العمل.

وأضاف الرضا في عرض تقييم السوق الليبي في طرابلس اليوم الخميس، أن وزارة العمل تسعى لحلول بديلة من خلال دعم القطاع الخاص إضافة لدعم المشاريع الريادية والتنموية.

وبحسب آخر الإحصاءات، فإن 88% من المهاجرين الليبيين يهاجرون لأسباب اقتصادية تتمثل بانعدام فرص العمل، بحسب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيديريكو سودا.

وخلص التقييم إلى أهمية دعم القطاع الخاص ودمج القوى العاملة بمختلف أنواعها ضمن هذا القطاع، بحيث يتم تغطية الفئات الأكثر احتياجًا، وتسخير القدرات الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني.

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