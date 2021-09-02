النهر الصناعي يبدأ عمليات تعبئة الخط الناقل تازربو – بنغازي

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أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الخميس، البدء في عمليات تعبئة خط المياه الناقل “تازربو – بنغازي” بعد انتهاء أعمال الصيانة بإحدى المحطات التي تعرضت للتخريب قرب واحة أوجلة في يونيو الماضي.

وأكدت إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة السرير -سرت/ تازربو- بنغازي انتهاء جميع الأعمال الميكانيكية والمدنية الهندسية وفق المخططات وجداول العمل المعدة سلفًا للمحطة 211 الواقعة على المسار تازربو – بنغازي بالقرب من مدينة أوجلة.

ونوه الجهاز في بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك، إلى أن العمل جارٍ حاليًا على تعبئة الخط الناقل بالمياه، مشيرًا إلى أن الإدارة المختصة تتوقع وصول المياه إلى مدينة بنغازي خلال عشرة أيام وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وكان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أعلن في 24 يونيو، وقوع تسريب في الخط الناقل للمياه تازربو – بنغازي قطر 4 أمتار بالمحطة (170 + 211 AV) الواقعة بالقرب من بوابة مدينة أوجلة بمنطقة الواحات، ما تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.