بعد رؤية نورلاند تأجيل الانتخابات..أمريكا ترد وتؤكد على 24 ديسمبر

بعد التلميحات الأخيرة التي جاءت على لسان السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التي طرح فيها رؤية أمريكية جديدة للانتخابات في ليبيا تفيد بإمكانية تأجيلها، جددت الحكومة الأمريكية في تغريدة أمس موقفها حيال الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، مؤكدة ضرورة إجرائها في موعدها دون تأخير.

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