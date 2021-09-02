النويري وكوبيش يتفقان على ضرورة توفير المناخ الملائم لإنجاح الانتخابات

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش، بديوان مجلس النواب فرع طرابلس.

وتناول اللقاء، آخر مستجدات العملية السياسية، ودور مجلس النواب في هذه المرحلة التاريخية، وقيامه بواجباته المتمثلة في اعتماد القاعدة الدستورية وصياغة القوانين والتشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية.

كما تم التباحث في دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعم استقرار ليبيا، وقيام باقي المؤسسات بالدولة بواجبها ومهامها على نحو يحقق المناخ الملائم لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.