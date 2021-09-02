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لجنة الطاقة بالبرلمان تعلن موقفها من خلاف عون وصنع الله

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 September, 2021

أعلن رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي دعمه لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بعدما أعلن وزير النفط والغاز محمد عون، إيقاف صنع الله وإحالته للتحقيق.

وأكد العريبي في بيان له أن مكاتبات وزير النفط والغاز إلى المؤسسة الوطنية للنفط لا طائل من ورائها إلا إرباك المشهد وعرقلة العمل الداخلي للمؤسسة الوطنية للنفط الذي قد يؤدي إلى تدني أو توقف الإنتاج ومن ثم توقف تصدير النفط.

ودعا العريبي رئيس الوزراء للتدخل الفوري وسحب كافة المراسلات وإيقاف ما وصفه بـ “العبث” الذي لن يؤدي إلا لتأزم أكثر في الموقف وعواقف وخيمة على هذا القطاع الحيوي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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  • يا مهندس مصطفى صنع الله ياكبير ياكبير هذا التافه محمد عون الجرثومة مفيش منه فائده شخص مريض محسدى وحقود وفتان بين الاخوة بالقطاع ومن البائد يبطن غير ما يظهر ولكن الله كشفه وعراه والله يمهل ولا يهمل بالهى عليك طنشه وفوته لا يستحق حتى الرد عليه ولا تضيع وقتك مع واحد مثله حاقد على الشرفاء انتم يجب ان ترفع لكم القبعة تحية وتقديراً واحتراماُ على مجهوداتكم الجبارة فى المحافظة على استمرار الانتاج والحفاظ على قوت الليبيين شبه الوحيد فى هذه الظروف الصعبة الذى تمر بها بلادنا .
    وزارة النفط ماليهاش فائدة غير ضرورية يجب الغاءها حتى لا تكون عبء على ميزانية الدولة ومعرقلة وللعلم موسئسة النفط كانت تشتغل لوحدها وبدون وزارة النفط من عشرات السنين فلغيها انسب واحسن للبلاد وللعباد.

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