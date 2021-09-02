لجنة الطاقة بالبرلمان تعلن موقفها من خلاف عون وصنع الله

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 September, 2021

أعلن رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي دعمه لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بعدما أعلن وزير النفط والغاز محمد عون، إيقاف صنع الله وإحالته للتحقيق.

وأكد العريبي في بيان له أن مكاتبات وزير النفط والغاز إلى المؤسسة الوطنية للنفط لا طائل من ورائها إلا إرباك المشهد وعرقلة العمل الداخلي للمؤسسة الوطنية للنفط الذي قد يؤدي إلى تدني أو توقف الإنتاج ومن ثم توقف تصدير النفط.

ودعا العريبي رئيس الوزراء للتدخل الفوري وسحب كافة المراسلات وإيقاف ما وصفه بـ “العبث” الذي لن يؤدي إلا لتأزم أكثر في الموقف وعواقف وخيمة على هذا القطاع الحيوي.