العنوان –ليبيا قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود أن العالم لديه مشكلة في ترشُّح سيف الإسلام القذافي في انتخابات الرئاسة الليبية المقررة في ديسمبر المقبل. وأوضح هو في تصريحات نقلتها شبكة الحرة الأمريكية، أن من يترشح للانتخابات الليبية أمر يقرره الشعب الليبي، لكن كل العالم لديه…

The post الولايات المتحدة تكشف موقفها من ترشح سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية appeared first on صحيفة العنوان الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية