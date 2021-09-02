ضبط مخالفات على خطوط مياه النهر الصناعي

أعلنت الأجهزة الأمنية في طرابلس عن توقيف 15 شخصاً أثناء قيامهم بإعادة الوصلات غير القانونية من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

وتمت عملية ضبط الموقوفين من قبل دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في طرابلس، برفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي.

يُذكر أن السلطات الأمنية في طرابلس قد بدأت حملة لضبط ومنع المخالفات والتوصيلات العشوائية من أنابيب نقل المياه الممتدة من منطقة ترهونة إلى مدينة بني وليد قبل 4 أسابيع، تنفيذاً لتعليمات النائب العام لضبط الاعتداءات والتوصيلات العشوائية من أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

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