مجهودات لتأمين النهر الصناعي من أيادي العابثين

نظرا للأهمية الاستراتيجية للنهر الصناعي، وما يمثله لليبيين من ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال، وبعد أن صار هدفا للمخربين، والتي كان آخرها محاولة تفجير إحدى غرفه بطريق الشويرف، استجابت الحكومة لنداءات جهاز النهر الداعية لتأمينه وحمايته من عبث المتربصين بشريان حياة الليبيين.
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قناة ليبيا
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