 تخريج دفعة من ضباط القوات المسلحة لاجتيازهم دورة اللغة الإنجليزية ببنغازي

شهدت الأكاديمية العسكرية للعلوم الأمنية والاستراتيجية صباح اليوم الخميس، تخريج دفعة جديدة من منتسبي القوات المسلحة بعد اجتيازهم لدورة اللغة الانجليزية.

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وشهد الحفل الختامي لدورة منتسبي القوات المسلحة، إلقاء العديد من كلمات الشكر والثناء التي كان النصيب الأكبر منها للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، والحضور من القادة العسكرية، حيث تأتي هذه الدورة للرفع من المستوى العلمي والثقافي لمنتسبي القوات المسلحة.

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