صالح: الحكومة حادت عن مهامها وإذا رفضت الاستجواب سيكون لنا رأي آخر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 September, 2021

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قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن استدعاء الحكومة للاستجواب هو من صلاحيات المجلس وهي لها الحق في الدفاع عن نفسها.

وأضاف صالح خلال مؤتمر صحفي في الرباط اليوم الخميس، إن الحكومة حادت عن المهام الموكولة إليها في علاقة بالمصالحة الوطنية واحتياجات المواطنين والاستعداد للانتخابات وأصبحت تعمل كأنها حكومة دائمة.

وأشار رئيس المجلس إلى أن ذلك خلف امتعاضا لدى الليبيين ولدى المجلس الذي استدعاها للاستجواب وإذا واصلت رفضها فسيكون للمجلس رأي آخر.