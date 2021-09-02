وزيرة الثقافة تطلب من أنقرة فتح مراكز ثقافية تركية في مدن ليبية

اقترحت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، فتح مراكز ثقافية تركية في المدن المركزية في ليبيا، وإعادة تفعيل عمل المركز الثقافي الليبي في أنقرة؛ لتكون حلقة الوصل الداعم لهذا التعاون الثقافي بينهما.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، اليوم الخميس، حيث جرى بحث أوجه التعاون في المجالات الثقافية، وفرص تعزيز التبادل الثقافي بين ليبيا وتركيا، ودعمها وتنميتها، وفق بيان لوزارة الثقافة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء الذي جرى في ديوان الوزارة، «العلاقات التاريخية التي تربط البلدين»، معربة عن تطلعها إلى «تطوير العلاقات الثقافية الليبية التركية، وأهمية تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين والتواصل بين مثقفيها، وتنفيذ برامج مشتركة».

وشدد السفير التركي، وفق البيان، على حرص بلاده على «تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات الثقافية بين البلدين، وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين»، مبديا استعداده لتسهيل الإجراءات كافة للبدء الفعلي في التعاون الثقافي.

وأوضح البيان أن اللقاء شهد «طرح بعض التعديلات على مشروع مذكرة التفاهم المقدّم من الجانب التركي للتعاون الثقافي، والتي من المُزمع توقيعها قريبًا».

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