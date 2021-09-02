هيئة الاستثمار العسكري تتابع تنفيذ مشروع 5000 وحدة سكنية بجردينة

قامت هيئة الاستثمار العسكري بزيارة ميدانية إلى مشروع 5000 وحدة سكنية بجردينة، للوقوف على أعمال البناء، تنفيذا لأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار العسكري اللواء رمضان بوعيشة، أنه سيتم استلام 150 فيلا كاملة خلال نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء مع أواخر العام الجاري إلى الفي فيلا.

وأكد اللواء بوعيشة استكمال المشاريع التي وعد بها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، لافتاً إلى أن العمل جار على اعداد العقود مع الشركات في الدولة المصرية.

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